لماذا اُختير المحرم ليكون أول شهور السنة الهجرية؟.. "المسند" يوضح 3 أسباب

وأوضح "المسند"؛ أن اختيار المسلمين شهر المحرم ليكون أول شهور السنة الهجرية يعود إلى أنه "الشهر الذي استهل بعد بيعة العقبة، وأول هلال يأتي بعد منصرف الناس من الحج، ولأنه كان بداية السنة عند العرب قديماً".