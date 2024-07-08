لماذا اُختير المحرم ليكون أول شهور السنة الهجرية؟.. "المسند" يوضح 3 أسباب

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن البعض فسّر اختيار المسلمين شهر المحرم ليكون أول شهور السنة الهجرية، مشيراً إلى 3 أسباب.
وأوضح "المسند"؛ أن اختيار المسلمين شهر المحرم ليكون أول شهور السنة الهجرية يعود إلى أنه "الشهر الذي استهل بعد بيعة العقبة، وأول هلال يأتي بعد منصرف الناس من الحج، ولأنه كان بداية السنة عند العرب قديماً".
وأشار إلى أن بداية التاريخ الهجري كانت يوم الخميس 15 يوليو عام 622م، وكانت هجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الإثنين 8 ربيع الأول الموافق 20 سبتمبر 622م.
وأضاف: "بداية استعمال التاريخ الهجري في عهد عمر -رضي الله عنه- يوم الأربعاء 20 جمادى الآخرة عام 17هـ، ويوافق 9 يوليو 638م".