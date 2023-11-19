السياحة السعودية تعزز من شراكاتها في مؤتمر ‏PHOCUSWRIGHT بولاية فلوريدا

اختتمت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة، مشاركتها الأولى في مؤتمر "PHOCUSWRIGHT" أحد أهم الملتقيات الرائدة في مجال السفر والتكنولوجيا، والذي أقيم في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر 2023، تحت شعار "أنا وأنت والآلة"؛ مستهدفين تعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع الشركاء الحاليين، وبناء شراكات استراتيجية جديدة، وزيادة التوزيع والاستثمار في سلاسل الإمداد للقطاع السياحي في المملكة.
حضر هذا المحفل العالمي أكثر من 1200 شخص؛ يمثلون أكثر من 500 اسم تجاري عالمي؛ مرتبط بكافة مجالات السفر والسياحة والتقنيات الحديثة والمبتكرة؛ ناقشوا من خلالها سبل تطوير وتحول الصناعة عبر قدرات الذكاء الاصطناعي.
كما شارك الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة في جلسة حوار تحت عنوان "الابتكار في مجال السفر والسياحة من أجل المستقبل" وسلط من خلالها الأضواء على قصة نجاح وتحول القطاع السياحي بالمملكة وثقافة الابتكار وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتحسين تجارب السياح، والإبداع في صياغة الأهداف وتجاوز التحديات، من أجل تحقيق مستهدفات القطاع السياحي ورؤية المملكة 2030.
وكان الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، قد اجتمع خلال ثلاثة أيام؛ بمعية الوفد المرافق، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين وقادة كبرى شركات السوق الأمريكي الرائدة ؛ مثل google, Expedia, Tripadvisor, Kayak, Skyscanner, Hopper وDespegar، لمناقشة التوسع في الأعمال والعمل على زيادة التوزيع ودفع عجلة الاستثمارات في سلاسل الإمداد.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تواصل الهيئة السعودية للسياحة جهودها عبر المشاركة في أهم المعارض والمؤتمرات الدولية، من أجل تعظيم التوزيع مع شركائنا في السوق الأمريكي، إضافة للاستثمار في سلاسل الإمداد للقطاع السياحي في المملكة، ويعد السوق الأمريكي أحد أهم الأسواق الرئيسية المستهدفة، ونحن هنا اليوم للمضي قدماً في فهم احتياجات ومتطلبات السياح والشركاء من الولايات المتحدة الأمريكية".
وتفاعل المشاركين في هذا المحفل العالمي مع الأقسام المتنوعة للجناح السعودي، حيث استقبل المقهى السعودي رواده بالقهوة السعودية والحفاوة الأصيلة، وطيف من النكهات السعودية الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، كما سلط الجناح السعودي الأضواء على نيوم ومشروعها الرائد سندالة، وجهة اليخوت الفاخرة في المشروع العملاق؛ الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، والمقرر افتتاحه خلال العام 2024.
وتحتفي السعودية هذه الأيام بانطلاقة موسم الشتاء، الذي يضم 11,000 فعالية رياضية وترفيهية وثقافية، مثل الميدل بيست ومهرجان البحر الأحمر السينمائي وموسم الرياض الذي يضم أكثر من 10 مناطق رئيسية في جميع أنحاء العاصمة، إضافة لمهرجان العلا الشهير "شتاء طنطورة" والذي يقام من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير، كما يعود رالي دكار إلى السعودية في مطلع العام الجديد 2024، ويمكن للمسافر القادم من الولايات المتحدة الأمريكية الاختيار من بين أكثر من 17 رحلة أسبوعية مباشرة للخطوط الجوية السعودية، تربط بين الرياض وكل من لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن، بسعة تزيد عن 255,000 مقعد في العام 2023، وستنمو السعة المباشرة بمعدل 7٪ في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، إضافة للرحلات الغير مباشرة عبر عدد من شركاء الطيران الذين يسيرون رحلات للولايات المتحدة الأمريكية عبر أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. كما ستطلق الخطوط السعودية ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة من جدة إلى تورنتو خلال الشهر القادم؛ وهو ما يعادل 894 مقعداً كل أسبوع.