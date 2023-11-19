السياحة السعودية تعزز من شراكاتها في مؤتمر ‏PHOCUSWRIGHT بولاية فلوريدا

وتحتفي السعودية هذه الأيام بانطلاقة موسم الشتاء، الذي يضم 11,000 فعالية رياضية وترفيهية وثقافية، مثل الميدل بيست ومهرجان البحر الأحمر السينمائي وموسم الرياض الذي يضم أكثر من 10 مناطق رئيسية في جميع أنحاء العاصمة، إضافة لمهرجان العلا الشهير "شتاء طنطورة" والذي يقام من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير، كما يعود رالي دكار إلى السعودية في مطلع العام الجديد 2024، ويمكن للمسافر القادم من الولايات المتحدة الأمريكية الاختيار من بين أكثر من 17 رحلة أسبوعية مباشرة للخطوط الجوية السعودية، تربط بين الرياض وكل من لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن، بسعة تزيد عن 255,000 مقعد في العام 2023، وستنمو السعة المباشرة بمعدل 7٪ في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، إضافة للرحلات الغير مباشرة عبر عدد من شركاء الطيران الذين يسيرون رحلات للولايات المتحدة الأمريكية عبر أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. كما ستطلق الخطوط السعودية ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة من جدة إلى تورنتو خلال الشهر القادم؛ وهو ما يعادل 894 مقعداً كل أسبوع.