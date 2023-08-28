خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية القمر.. تتصل بالعلاقات الثنائية

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة وشعب جزر القمر الشقيق بالتقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.