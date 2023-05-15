هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن عن مشاركة المملكة في "بينالي لندن للتصميم" بالعمل الفني "منسوجات"

ومع نهاية المعرض في 25 يونيو، سيكون الجناح السعودي قد أنجز تصميم نسيج بطول 50 مترًا، يشارك في تصميمه كل زائر بضَفْر خيطِ صوف في النسيج بوحي من أفكاره، واختلافه، وتطلعه للمستقبل؛ لتتداخل الخيوط في انسجام تام صانعةً تصميمًا فريدًا. وستوضح آراء الزوار ما إذا كانت المعرفة هي الأساس المتين للنمو، أو أن الابتكار هو جذر التغيير وصناعة الفرص، ومعرفة ما إذا كانت الروحانية تساعد في العثور على إجابات تجاه المستقبل، أو أن التركيز على موازنة قوة العقل والجسد هو الأفضل، ويمكن الاعتماد على قوة الطبيعة لتشكيل التنمية؛ على أن يعود هذا النسيج المصمم إلى المملكة بعد هذه المدة؛ لتبدأ جولته العالمية والمحلية لتمتد رسالته نحو التواصل والازدهار للجميع.