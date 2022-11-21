"السياحة" و"المنظمة العالمية" تقدمان منحاً تدريبية لتطوير "الشركات الناشئة"

تُقدم وزارة السياحة، مُمثلة في وكالة تنمية القدرات البشرية السياحية، برنامج تطوير الشركات الناشئة، من خلال تقديم منح تدريبية إلكترونية مدعومة من الوزارة، وذاتية التعليم بنسبة 100%، حيث تراوح مدة البرنامج بين 30 و40 ساعة متاحة خلال 14 أسبوعًا، وذلك بالتعاون مع أكاديمية السياحة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.