"السياحة" و"المنظمة العالمية" تقدمان منحاً تدريبية لتطوير "الشركات الناشئة"

تُقدم وزارة السياحة، مُمثلة في وكالة تنمية القدرات البشرية السياحية، برنامج تطوير الشركات الناشئة، من خلال تقديم منح تدريبية إلكترونية مدعومة من الوزارة، وذاتية التعليم بنسبة 100%، حيث تراوح مدة البرنامج بين 30 و40 ساعة متاحة خلال 14 أسبوعًا، وذلك بالتعاون مع أكاديمية السياحة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.
ويعمل البرنامج على بناء قدرات الأفراد ورواد الأعمال والمبتكرين في قطاع السياحة لاكتساب مهارات المستقبل وتقوية الكفاءات في المجالات الرئيسة لصناعة السياحة؛ لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة للمنشآت، بهدف رفع مهارات العاملين ورواد الأعمال بالقطاع السياحي، وتعزيز المفاهيم المختلفة المتعلقة بذات القطاع، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في القطاع السياحي، من خلال الدخول والتسجيل المجاني عبر موقع وزارة السياحة.