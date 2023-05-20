حرم سمو ولي العهد تعلن إطلاق مركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار

ومن المقرر أن يكون "علمي" مركزًا رائدًا على مستوى العالم، ووجهةً عائليةً تفاعلية وممكنة للجيل الواعد من المفكرين والمبتكرين وقادة العصر الجديد؛ حيث سيوفر المركز بيئةً معرفيةً ممتعة وملهمة للمستفيدين، إلى جانب التجارب التفاعلية التي تلبي احتياجات الجميع بما فيهم الأفراد من ذوي الإعاقة؛ بما ينعكس على مساهمة جميع الطاقات الوطنية في تشكيل المستقبل بالإبداع والمشاركة، من خلال الاستثمار في العقول الناشئة.