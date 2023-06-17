هيئة النقل تشدد على ناقلي البضائع عبر الطرق البرية بإصدار "وثيقة نقل" الإلكترونية

وأوضحت الهيئة أن "وثيقة النقل" تحتوي على بيانات تفصيلية، مثل: بيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وبيانات المرخصين.. كما تمكِّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.