"مدير جامعة أم القرى": 29 دراسة بحثية لمعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج هذا العام

وتساهم الجامعة بخبرائها من خلال الدراسات والمشاريع الاستشارية التي يقدّمها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاقد مع الجهات المتخصصة؛ مثل: وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة)، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وغيرها؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية والاستشارية ما يفوق 160.000 مستفيد في أكثر من 10 عقود استشارية، ولعل أبرزها مبادرة "رافد الحرمين" الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين، بالتعاون مع مركز ترخيص وتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث وفرت المبادرة 100.000 فرصة تدريبية لأكثر من 10 حقائب تدريبية متنوعة، استفاد منها أكثر من 270 جهة، ومشروع الرقابة الصحية على الإعاشة، الذي يهدف إلى: تحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والغذائية، بواقع 22.000 زيارة ميدانية، يقوم عليها أكثر من 400 من الخبراء والمشرفين والعاملين في مجال خدمات الإعاشة والتغذية.