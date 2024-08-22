تجاوبًا مع بلاغات عدة.. "الثروة السمكية" يباشر حالة نفوق لأسماك الشاقة بجدة

وتابع: هذه الظاهرة تُعرف باسم ظاهرة الازدهار الطحلبي، أو ظاهرة المد الأحمر، وفيها تنتشر الطحالب المجهرية أو الهائمات بشكل كثيف للغاية؛ مما يؤدي إلى اصطباغ لون المياه بلون هذه الطحالب، وتعتبر هذه الظاهرة من أكثر العوامل الطبيعية -التي تؤدي إلى نفوق الأسماك- شيوعًا وتكرارية؛ حيث تتعرض لها معظم الشواطئ والمناطق الساحلية حول العالم. كذلك قد يحدث النفوق بسبب تغير درجة حرارة الجو أو المياه أو درجة الملوحة أو الأمونيا في المياه بشكل مفاجئ؛ حيث يصعب على الأسماك في هذه الحالة التكيف أو التواؤم مع هذه التغيرات الفجائية؛ مما يؤدي في النهاية إلى هلاكها.