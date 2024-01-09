محليات

مغامرة بحرية استثنائية.. التشويق حاضر في فعالية "القارب الناري" بمارينا اليخوت

يسير بسرعة عالية ليعتلي أمواج البحر ويقوم بالدوران "360" درجة والغطس داخل المياه
مغامرة بحرية استثنائية.. التشويق حاضر في فعالية "القارب الناري" بمارينا اليخوت

يعيش زوارُ وسيّاح جدة هذه الأيام تجربةً ماتعة في ساحل البحر الأحمر، من خلال تنظيم المركز الوطني للفعاليات ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 فعالية "القارب الناري"، التي تُنفذ في أجواء بحرية شيقة على متن قارب نفاث يعيش فيه الركاب نوعًا من المتعة والإثارة؛ حيث تعمل المغامرة على رفع مستوى الأدرينالين للاستمتاع بالجولة، يسير خلالها القارب بسرعة عالية ليعتلي أمواج البحر، ويقوم بالدوران "360" درجة والغطس داخل المياه.

وتوفر إطلالة منطقة مارينا اليخوت، الواقعة على الواجهة البحرية على ساحل البحر الأحمر، خيارات متنوعة لزوار وأهالي المدينة، عبر نادي اليخوت والعديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة؛ كونها إحدى أكثر المناطق الجاذبة، ومكونًا ضمن حزمة من البرامج لدعم قطاع السياحة البحرية وثقافة الترفيه، بجانب الإسهام في التنوع الاقتصادي.

مارينا اليخوت
تقويم فعاليات جدة 2023
القارب الناري

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