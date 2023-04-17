وجبات إفطار "نامي" توزع على الصائمين في الرياض

ضمن مبادراتها الاجتماعية، قدمت شركة "نامي" وجبات إفطار صائم في طرق ومناطق مختلفة في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت الشركة بتوزيع الوجبات في الطرقات العامة والأحياء السكنية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية، وتأتي هذه المبادرة امتداداً للأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقوم بها الشركة على مدار العام.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة نامي الأستاذ عبدالمحسن السديري على نهج الشركة في تفعيل دورها الاجتماعي وواجبها كشركة وطنية رائدة ضمن منظومة القطاع المالي في المملكة، وتأكيداً لالتزامها نحو المجتمع؛ موجهاً شكره وتقديره لجهود الموظفين المتطوعين الذين قاموا بتوزيع وجبات الإفطار؛ تعزيزاً لقيم الإخاء والتكافل والتعاضد الاجتماعي ودعم الجهود والمشاريع الخيرية.
يذكر أن شركة نامي إحدى الشركات الرائدة في تقديم منتجات وخدمات وحلول التقنية المالية، حيث تعد من أوائل الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات نقاط البيع، وتتمتع الشركة بإمكانات كبيرة وأنظمة وبنية تحتية قوية، تم تطويرها داخلياً، وجنت الشركة ثمرة استثمارها في تأهيل الكوادر الوطنية بعد أن أصبحت تمتلك فريقاً تقنياً متخصصاً ومتمكناً، يستطيع أن يلبي احتياج العملاء في كل ما يخص منتجات وخدمات وحلول التقنية المالية بمرونة عالية، ويسهّل لهم كشريك استراتيجي إدارة أعمالهم واتخاذ القرارات الصحيحة لنموها واستدامتها.