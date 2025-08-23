6 ملايين طالب وطالبة يعودون غدًا إلى مقاعد الدراسة بمختلف مناطق المملكة

يعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس التعليم العام بالمملكة ابتداءً من غدٍ الأحد، وسط جاهزية تشغيلية لعام دراسي يُرسّخ القيم الوطنية والإنسانية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447 – 1448هـ، استكملت إدارات التعليم في جميع المناطق استعداداتها، من خلال خطط تشغيل وصيانة وتجهيزات متكاملة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تغرس قيم الانضباط والاجتهاد وتدعم مسيرة بناء جيل طموح يسهم في النهضة الوطنية.



وحرصت وزارة التعليم على جاهزية المدارس بانطلاقة ناجحة، حيث نفذت (75) مشروعًا إنشائيًا جديدًا بقيمة (920) مليون ريال، وأجرت صيانة شاملة لأكثر من (15) ألف مبنى مدرسي وما يزيد على (884) ألف وحدة تكييف بقيمة تجاوزت (2) مليار ريال، إلى جانب ترميم وتأهيل أكثر من (1400) مبنى تعليمي بكلفة (782) مليون ريال، بما يرفع كفاءة المرافق ويحسّن جودة البيئة المدرسية.



كما أتمت الوزارة أعمال الصيانة والنظافة، وتوزيع الكتب الدراسية في وقت قياسي، وتوجيه الأسرة التعليمية إلى مدارسهم، إضافة إلى استكمال البرامج التدريبية للكوادر التعليمية والإدارية، وتفعيل المبادرات التقنية والتحول الرقمي في منظومة التعليم.



وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على انطلاقة جادة ومنضبطة للعام الدراسي الجديد، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بنواتج التعلّم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وفي التفاصيل الميدانية، يعود أكثر من 2.84 مليون طالب وطالبة في منطقة الرياض موزعين على (6873) مدرسة، وأكثر من (700) ألف في الشرقية، و(320) ألفًا في القصيم يشرف عليهم (35) ألف معلم ومعلمة. كما تستقبل مدارس عسير (525.595) طالبًا وطالبة في (3430) مدرسة، فيما ينتظم بتبوك (211.372) طالبًا وطالبة في (1209) مدارس.



وفي الحدود الشمالية يستقبل أكثر من (100.500) طالب وطالبة تعليمهم في (426) مدرسة، بينما تحتضن مدارس حائل أكثر من (180) ألف طالب وطالبة عبر (1300) مدرسة، يشرف عليهم (18) ألف معلم ومعلمة. كما هيأت إدارة التعليم بالجوف (937) مدرسة لأكثر من (168.494) طالبًا وطالبة، فيما استكملت مدارس جازان (2556) مبناها لاستقبال (351.535) طالبًا وطالبة.



أما في نجران، فينتظم (183.302) طالب وطالبة في (980) مدرسة، استفاد أكثر من (52.631) منهم من خدمات النقل المدرسي، فيما أنهت الباحة استعداداتها في (760) مدرسة تستوعب ما يزيد على (80) ألف طالب وطالبة يتولى تعليمهم أكثر من (11) ألف معلم ومعلمة.