أرقى الخدمات.. خطة متكاملة لـ"مستشفى النور" للعناية بضيوف الرحمن في موسم الحج

وتابع: تم العمل على توفير عيادات تخصصية على مدار الساعة لمساندة قسم الطوارئ ولتسهيل الحصول على الخدمات العلاجية التخصصية اللازمة طيلة موسم الحج، بالإضافة إلى تخصيص عدد 12 غرفة عمليات موزعة على فترتين"، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت إعداد الإجراءات المتعلقة بتوفير قافلة صحية متكاملة لتصعيد الحجاج المنومين بالمستشفى لمشعر عرفات الذين لا تسمح ظروفهم الصحية بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام حسب الخطة المقررة من قبل الإدارات التنفيذية بالتجمع الصحي وتستدعي حالتهم الصحية مرافقة فريق طبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر -أيدهم الله- الرامية إلى تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان.