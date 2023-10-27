الحيسة والمعمول.. حلوى التمور التي برع في صنعها أهالي العلا

ترتبط بيوت أهالي العلا بالتمور منذ مئات السنين؛ إذ تُشكِّل محور الحياة في المدينة التي تنتشر فيها واحات النخيل على امتداد الوادي، ليس فقط على مستوى الزراعة وإنتاج وبيع التمور، بل تعد التمور أحد المكونات الرئيسة في العديد من الأطباق التقليدية والشعبية التي تتميز بها محافظة العلا، وتكون حاضرة بقوة في مختلف المناسبات والأعياد والتجمعات العائلية.
وتأتي "الحيسة" على قائمة الأطباق التقليدية الشهيرة المصنوعة من التمور، التي يتميز في صناعتها أهالي العلا خاصة، ومنطقة المدينة المنورة عامة. وهي من الأكلات الشهية المصنوعة من التمر والسمن والدقيق والزبدة، وتسمى أيضًا بـ"حلوى التمر"، وتعد من الأطباق المثالية التي تُقدَّم في مختلف المناسبات والأعياد والتجمعات العائلية، وتُقدم مع القهوة السعودية، وتعد من الأكلات المثالية في فصل الشتاء؛ لكونها تمد الجسم بمزيد من الطاقة.
ويحظى "معمول التمر" أيضًا برواج واسع بين أهالي العلا، وهو من أصناف الحلوى اللذيذة التي لا يكاد يخلو بيت منها على مدار العام، ويُقدَّم في مختلف المناسبات مع القهوة. ويتم إعداد المعمول باستخدام التمر المعجون بالزبدة، ويضاف إلى عجينة الدقيق المخلوطة مع السمن والسكر والبهارات. وعلى الرغم من انتشار معمول التمر في أسواق العلا تحرص سيدات المدينة على إعداده بأنفسهن.
ويعد "دبس التمر" من المنتجات المشتقة من التمور، وقد برع فيها أهل محافظة العلا، ويُصنع من عصير التمر المركز، ويستخدم كمادة غذائية ومُحلٍّ، وتعود فوائده إلى مكوناته الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، والألياف والمعادن ومضادات الأكسدة.
ويُضاف إلى هذه الأطباق العديد من الأكلات الشعبية الأخرى التي يشكل التمر جزءًا رئيسيًّا فيها، مثل "العصيدة"، وهي من الأكلات الموسمية التي عادة ما تؤكل في فصل الشتاء؛ لكونها عامل دفء بجودة مكوناتها وقيمتها الغذائية العالية، وتصنع من التمر المطبوخ مع الزبدة والماء، ثم تمزج على النار مع الطحين والهيل والزعفران.
وكذلك "عريكة التمر" التي يتم إعدادها من أقراص العجينة المطبوخة على الفحم، ويتم تقطيعها بعد أن تنضج وتفتيتها جيدًا، ثم يضاف التمر المعجون بالزبدة، ويمزج جيدًا، ثم يضاف الهيل والعسل. وهي من الأكلات المفضلة أيضًا في فصل الشتاء.. إضافة إلى العديد من حلويات التمور، مثل تمرية الفستق واللوز، وغيرها.
ويلقى بيع التمور في محافظة العلا رواجًا واسعًا تزامنًا مع موسم الحصاد، وتحديدًا مع حلول شهر سبتمبر الذي يشهد انطلاق مزاد مهرجان تمور العلا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من 8 سبتمبر 2023 إلى 28 أكتوبر 2023، ويشكل وجهة رئيسية للمزارعين لبيع منتجاتهم من "تمور البرني" الفاخرة التي تتميز بها المحافظة، والعديد من الأنواع الأخرى، إضافة إلى توافُد التجار على المهرجان من داخل السعودية وخارجها لعقد صفقات التمور.