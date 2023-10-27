الحيسة والمعمول.. حلوى التمور التي برع في صنعها أهالي العلا

ويلقى بيع التمور في محافظة العلا رواجًا واسعًا تزامنًا مع موسم الحصاد، وتحديدًا مع حلول شهر سبتمبر الذي يشهد انطلاق مزاد مهرجان تمور العلا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من 8 سبتمبر 2023 إلى 28 أكتوبر 2023، ويشكل وجهة رئيسية للمزارعين لبيع منتجاتهم من "تمور البرني" الفاخرة التي تتميز بها المحافظة، والعديد من الأنواع الأخرى، إضافة إلى توافُد التجار على المهرجان من داخل السعودية وخارجها لعقد صفقات التمور.