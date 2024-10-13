شرطة الرياض تضبط 146 مخالفًا لنظام أمن الحدود في وادي حنيفة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه إلى عقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.