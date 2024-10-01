يحقق رواجًا بين زوار "معرض الرياض".. كتاب يقدم نصائح حتى لا تصبح السعادة مشكلة

وأظهرت مؤشرات بيع الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب، أن السعادة تندرج ضمن الأولويات الثقافية لزوار المعرض، الذين يعود شراؤهم للكتب التي تتناول موضوع السعادة إلى محاولتهم فهم المعنى الحقيقي للسعادة، وكيف يمكن تحقيقها، ومن الكتب التي حققت رواجًا في هذا الصدد، كتاب "السعادة هي المشكلة" لبيدرو فيفار، الذي أوضح مسؤول دار صوفيا الكويتية لـ"سبق"، أن أغلب الزوار الذين يشترون الكتاب هم من فئة الشباب ذكورًا وإناثًا.