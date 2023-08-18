بمشاركة 50 مزارعاً وعارضًا.. المعرض الموسمي بالرياض يعزز المناخ التسويقي للتمور

وتأتي الفعالية في إطار التنمية المتكاملة لإنتاج التمور في المملكة ويمتاز بالجودة العالية والوفرة والتنوع، حيث بلغ إجمالي عدد النخيل بالمملكة 34.554.602 ريالاَ تمثل نسبة 27 % من إجمالي النخيل في العالم، وتدفع بالإنتاج المحلي ليصل إلى 1.541.769 طناً، وتبرز ذلك من خلال المعرض الاقتصادي الزراعي الموسمي الذي سيسهم في دعم وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية، والتسويق الزراعي المحلي والمزارعين؛ بهدف دعم قطاع النخيل والتمور الذي تبلغ قيمة إسهامه 7.5 مليارات، بما يعادل % 12من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة.