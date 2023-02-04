إقبال على محالّ الرحلات البرية بالتزامن مع رالي حائل تويوتا الدولي 2023

وقال "فهد الموسى" وهو أحد المتسوقين: إن حركة البيع والشراء نشطة، وتشهد انتعاشًا لافتًا مع إقامة الرالي، واعتدال الطقس وبرودته، وبدأ البعض الإعداد والتحضير مبكرًا؛ استعدادًا لموسم الرحلات والمخيمات، التي تُقام في المناطق البرية بحثًا عن مواقع الربيع التي تزخر بـ"الكمأ"؛ فيما يجهّز آخرون لقضاء أوقاتهم في مخيمات وسط رمال نفود قنا بالقرب من مسارات مرور المتسابقين.