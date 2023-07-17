"الموسيقى" تطلق برنامج "موجة" لدعم المواهب الناشئة وصقل قدراتها

أعلنت هيئة الموسيقى إطلاق برنامج "مَوجة"، بالتعاون مع منصة أنغامي، تحت شعار "هذا وقتك"؛ لتمكين المجتمع الموسيقي السعودي، ودعم المواهب الناشئة لصقل قدراتها الموسيقية والغنائية، مما يُسهم في إثراء القطاع، ويعزز من قدرات المواهب المحلية الواعدة.
ودعا البرنامج جميع عشّاق الموسيقى للانضمام والمشاركة في هذه الفرصة الواعدة مع أصدقائهم، وذلك عبر زيارة الرابط الإلكتروني .
وحول البرنامج، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى بول باسيفيكو: "إن "موجة" مبادرةٌ من شأنها إعادة تعريف المشهد الموسيقي السعودي على المستوى الدولي، فمن خلال هذا البرنامج نحن لا نعزز فقط نمو المواهب الموسيقية الجديدة، وإنما نمكّنهم من عرض فنونهم الفريدة للعالم".
وأضاف: "هذا البرنامج سيضع المملكة بثبات في الواجهة مركزًا للابتكار الموسيقي والتجارب الإبداعية"، مشدداً على الأثر العميق لبرنامج موجة على خريجي الموسيقى الطموحين، كونه يوفّر فرصة لا تقدر بثمنٍ للمواهب الواعدة لبدء حياتهم المهنية في مجال الموسيقى، من خلال تقديم التدريب والتوجيه والإرشاد المدروس الذي يعزز قدراتهم، ويزوّدهم بالأدوات اللازمة للازدهار في هذا المجال".
ويقدّم برنامج "موجة" لخريجي الموسيقى والفنانين الطموحين سلسلةً من ورش العمل المختارة بعناية وذلك من خلال نخبة من المدربين، وخبراء صناعة المجال؛ لتزويدهم بالمهارات الأساسية للانطلاق في حياتهم المهنية بعالم الموسيقى، مستهدفاً بذلك تخريج ما يصل إلى 100 موهبةٍ استثنائية، ذات أهليّة كاملة للتفوّق في جوانب مختلفة من الغناء والموسيقى.
ويأتي البرنامج ضمن إطار عمل شامل، مصمّماً لتوجيه الفنانين الطموحين في إنشاء موسيقى فريدة واستثنائية، ومقدماً لهم رحلة متكاملة لاكتشاف جوانب مختلفة ككتابة الأغاني، والتلحين، والإنتاج، والتوزيع والدمج، تحت إشراف ذوي الخبرة من المنتجين ومهندسي الصوت، والمغنّين والملحّنين ضمن ورش عمل تسهم في تنمية خبراتهم، وصقل مهاراتهم الفنية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها هيئة الموسيقى لتأهيل جيل موسيقي سعودي متمكن بالمهارات الأساسية في عالم الموسيقى والغناء.