"الموسيقى" تطلق برنامج "موجة" لدعم المواهب الناشئة وصقل قدراتها

ويأتي البرنامج ضمن إطار عمل شامل، مصمّماً لتوجيه الفنانين الطموحين في إنشاء موسيقى فريدة واستثنائية، ومقدماً لهم رحلة متكاملة لاكتشاف جوانب مختلفة ككتابة الأغاني، والتلحين، والإنتاج، والتوزيع والدمج، تحت إشراف ذوي الخبرة من المنتجين ومهندسي الصوت، والمغنّين والملحّنين ضمن ورش عمل تسهم في تنمية خبراتهم، وصقل مهاراتهم الفنية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها هيئة الموسيقى لتأهيل جيل موسيقي سعودي متمكن بالمهارات الأساسية في عالم الموسيقى والغناء.