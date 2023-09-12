ورشة عمل.. هيئة تطوير مكة تبدأ خطوات تطبيق استراتيجية التحول الرقمي

وقد تم تبنّي هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، مع تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، وهو يهدف بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقمياً، وإتاحة الوصول إليها.