حقائب وكماليات سيارات وأكثر.. قصص فنية تحكي عن "الصناعات الجلدية في نجران"

وأوضح الحرفي في صناعة الجلود سالم بن أحمد، أن عمليات تصنيع الجلد الطبيعي في نجران، تتم بعدة خطوات؛ لتحويل جلد الحيوانات من "البقر، والجمال، والغنم، والماعز" إلى مادة متينة ومرنة يمكن استخدامها لإنتاج منتجات جلدية، وتمر عملية تحويل الجلود بعدة مراحل هي: (تنظيف الجلد وإزالة الشعر، والتخليل، والدباغة، ثم التجفيف والتمديد، وبعد ذلك يتم التقطيع)؛ وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".