القيادة تعزّي حاكم الشارقة في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي، رحمها الله، وإننا إذ نبعث لسموّكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".