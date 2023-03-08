الأمير عبد العزيز بن طلال: علينا سد الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة وتمكين الشباب حول العالم من امتلاك فرص متساوية

وقال سمو الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم الذي انطلق في الرياض اليوم وتستمر أعماله على مدار يومين أن العالم يشهد فترة لم يسبق لها مثيل من التقدم التكنولوجي الذي يغير كل جوانب الحياة. ويؤثر في جيل الشباب الذي يتوق لأن يكونوا جزءاً من التغيير، مؤكدا أن يقع على عتق المنظمات مسؤولية توظيف هذه الطاقة وتوفير الفرص للشباب للمساهمة في تنمية المجتمعات.