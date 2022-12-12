"التويجري": المملكة اتخذت نهجًا شاملًا في الإصلاحات المتعلقة بتمكين المرأة

وبيّنت أن هناك العديد من البرامج المميزة التي استفادت منها المرأة، مثل برنامج هدف وبرنامج وصول وبرنامج قرة، وأسهمت في الاندماج بالعمل والموازنة بين مسؤولياتها الأسرية والمادية، وأكدت الرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة "نصف" مي المزيني أن رؤية المملكة وفرت بيئة محفزة وداعمة للمرأة، وأزالت العوائق التي منعتها من المشاركة في الاقتصاد الوطني، حيث عملت على تسهيل دخولها في سوق العمل من خلال البرامج التي تساعدها على الاستمرار في حياتها المهنية.