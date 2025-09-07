خبيرة أمن: نسيان تسجيل الخروج من تطبيقك المصرفي على الهاتف.. خطأ بسيط قد يكلفك الكثير من أموالك

في بعض الأحيان، لا يكون الغرباء هم الخطر الوحيد، بل قد يستغل أفراد العائلة، مثل الأبناء أو مقدمو الرعاية، هذه الثغرة لسحب الأموال دون علم صاحب الحساب. وتؤكد إحدى النصائح أن "الثقة لا تضمن الأمان دائمًا"، خاصة إذا كانت عمليات السحب صغيرة وغير ملحوظة.