خبيرة أمن: نسيان تسجيل الخروج من تطبيقك المصرفي على الهاتف.. خطأ بسيط قد يكلفك الكثير من أموالك

تُعد الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة أداةً مريحة، لكن نسيان تسجيل الخروج قد يُعرّض مستخدميها، وخاصة كبار السن، لمخاطر جسيمة، ففي حال فقدان الهاتف أو استعارته يمكن أن يفتح الباب أمام الغرباء للوصول إلى الحسابات المصرفية دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.
ووفقًا لمدونة "سيفنج أدفايس" للنصائح المالية وإدارة الأموال الخاصة، تُحذّر تيري مونرو، محللة أمن البنوك، من أن "عدم تسجيل الخروج يُشبه ترك باب الخزنة مفتوحًا"، كما يشير الخبراء. حتى كلمات المرور المحفوظة تُشكّل ثغرة أمنية، مما يُسهّل سرقة الأموال في لحظات.
في بعض الأحيان، لا يكون الغرباء هم الخطر الوحيد، بل قد يستغل أفراد العائلة، مثل الأبناء أو مقدمو الرعاية، هذه الثغرة لسحب الأموال دون علم صاحب الحساب. وتؤكد إحدى النصائح أن "الثقة لا تضمن الأمان دائمًا"، خاصة إذا كانت عمليات السحب صغيرة وغير ملحوظة.
استعادة الأموال المسروقة قد تكون عملية معقدة عند ثبوت الإهمال في تسجيل الخروج. "تتوقع البنوك من المستخدمين اتباع خطوات الأمان الأساسية"، وفي حال الإهمال قد تُجادل المؤسسات بتحميل المسؤولية للمستخدم، مما يطيل عملية استرداد الأموال أو حتى يُفشلها.
إلى جانب الخسائر المالية، تتعرض المعلومات الشخصية مثل العناوين وأرقام الحسابات للخطر، مما قد يؤدي إلى سرقة الهوية. وحتى مع استعادة الأموال، يبقى التوتر والقلق عواقب نفسية صعبة. "أي زلة بسيطة قد تتحول إلى خوف دائم".
ولحماية المستقبل المالي، يُنصح دائمًا بتسجيل الخروج، وتفعيل المصادقة الثنائية، وحماية الأجهزة. "تبدأ أقوى وسائل الحماية ضد الاحتيال باليقظة اليومية".