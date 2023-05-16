"الصحة" تدشن حملة للتوعية بـ"التأمين الغذائي المجاني" لمرضى حساسية القمح

يشار إلى أن حساسية الجلوتين (السيلياك) هي مرض يصيب الكبار والصغار، وقد يحدث في أي سن ويُعرف طبيًّا بمرض السيلياك، وينتج من وجود الألفا جليادين بالحبوب مثل (القمح، الشعير، الشوفان، الذرة)؛ مما يؤثر سلبيًّا على عمليات الهضم وامتصاص هذه المنتجات المحتوية على الجلوتين، ويفقد الجسم الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية الموجودة، ويؤدي في النهاية لسوء التغذية للإنسان المصاب بالرغم من كفاية الطعام المتناول، وهو مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة في الجھاز الھضمي؛ مما يستدعي عدم تناول الجلوتين، الذي يُعد بروتينًا موجودًا في القمح والشعير.