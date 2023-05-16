"الصحة" تدشن حملة للتوعية بـ"التأمين الغذائي المجاني" لمرضى حساسية القمح

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تهدف إلى رفع الوعي حول الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح (السيلياك)؛ وذلك في شھر التوعية بالسيلياك، وتحفيزهم بالتسجيل للاستفادة من المواد الغذائية المجانية المقدمة لهم والتي تُقَدّم عبر 43 مستشفى حول المملكة.
ويتم ذلك من خلال التقديم على برنامج تأمين المواد الغذائية، وإصدار تقرير يثبت الإصابة بمرض السيلياك، عن طريق التوجه إلى عيادة طب الأسرة في المراكز الصحية لمُعاينة الحالة وعمل اللازم من خلال الحجز في تطبيق "صحتي"، ومن ثم التقديم بإحدى المستشفيات المعتمدة.
يشار إلى أن حساسية الجلوتين (السيلياك) هي مرض يصيب الكبار والصغار، وقد يحدث في أي سن ويُعرف طبيًّا بمرض السيلياك، وينتج من وجود الألفا جليادين بالحبوب مثل (القمح، الشعير، الشوفان، الذرة)؛ مما يؤثر سلبيًّا على عمليات الهضم وامتصاص هذه المنتجات المحتوية على الجلوتين، ويفقد الجسم الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية الموجودة، ويؤدي في النهاية لسوء التغذية للإنسان المصاب بالرغم من كفاية الطعام المتناول، وهو مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة في الجھاز الھضمي؛ مما يستدعي عدم تناول الجلوتين، الذي يُعد بروتينًا موجودًا في القمح والشعير.