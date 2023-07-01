بما يتجاوز 350 زيارة ميدانية للرقابة.. المدينة تستقبل الحجاج بالتزام بيئي عالٍ

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن خطة حماية البيئة في المدينة المنورة استبقت وصول الحجاج في منتصف ذي القعدة وهي مستمرة حتى اليوم، مشيراً إلى أن عدد الزيارات حتى اليوم تجاوز 350 زيارة ميدانية للرقابة وتركزت على جميع المواقع والطرق التي سيمر من خلالها القادمون من مكة، وأولها بلا شك الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء وغيرها من الأماكن التاريخية التي تكون ضمن خطة زائري مدينة المصطفى.