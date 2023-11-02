مفتي المملكة يُثمّن التوجيه الملكي بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني ويدعو للمشاركة بها

وحثّ عموم المواطنين والمقيمين على المشاركة بالحملة الشعبية التي دعت لها القيادة الرشيدة وفق القنوات الرسمية، واحتساب الأجر من الله، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، محذرًا من الانسياق وراء حملات التبرع الوهمية التي يقوم بها أفراد، وقد لا تُصرف هذه الأموال في مصارفها، داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يلطف بإخواننا في فلسطين، وأن يرحم موتاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرفع عنهم الضر، كما سأل الله أن يجزي كل من يسهم في إغاثة ومساعدة المحتاجين وأن يكتب أجرهم.