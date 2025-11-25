القطاع الرياضي يتحرك نحو التوطين… 12 مهنة مستهدفة وبدء التطبيق في 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، عن صدور قرار يقضي بتوطين عدد من المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15%. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 18 نوفمبر 2026، وذلك بعد مرور 12 شهرًا على صدوره.