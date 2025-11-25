القطاع الرياضي يتحرك نحو التوطين… 12 مهنة مستهدفة وبدء التطبيق في 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، عن صدور قرار يقضي بتوطين عدد من المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15%. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 18 نوفمبر 2026، وذلك بعد مرور 12 شهرًا على صدوره.
ويستهدف القرار المنشآت الرياضية التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر، وتشمل قائمة التوطين 12 مهنة من أبرزها: المدرب الرياضي، المدرب الشخصي، مدرب كرة القدم، المشرف الرياضي، ومدرب ألعاب القوة. ويمثل هذا التوجه خطوة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية داخل القطاع الرياضي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة فيه.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار جهودها لزيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة، إضافة إلى دعم مسار الاستدامة المهنية ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات القطاع. كما شددت على ضرورة التزام المنشآت المعنية بتطبيق أحكام القرار لتجنب المخالفات النظامية.
وتعمل منظومة الموارد البشرية على دعم المنشآت من خلال برامج التدريب والتمكين والاستقطاب واستمرار دعم الأجور، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تهيئة بيئة عمل احترافية في القطاع الرياضي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.