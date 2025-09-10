صندوق الموارد البشرية يكشف عن مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد في المدارس

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية استفادة مليون طالب وطالبة في المرحلة الثانوية من مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس بمختلف مناطق المملكة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر 2023 وحتى نهاية شهر مايو 2025.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل وتقليل الفجوة بين مهارات الطلاب واحتياجات سوق العمل. وشملت المبادرة إقامة أكثر من 19 ألف ورشة عمل، و18 ملتقى للإرشاد المهني بمختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى ما يقارب 5 آلاف جلسة إرشاد مهني فردية وجماعية، إلى جانب مجموعة من المشاركات الخارجية الأخرى التي استفاد منها عدد من المرشدين الطلابيين وأولياء الأمور.
وتنطلق مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس بالشراكة والتكامل مع إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الطلاب والطالبات من التعرّف على مهارات ومتطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وتعزيز مفهوم الإرشاد المهني وتفعيله في المدارس الحكومية والأهلية، من خلال مجموعة من المرشدين المهنيين المؤهلين.
كما تهدف المبادرة إلى تمكين الكوادر الوطنية من الطلاب والطالبات على اتخاذ خيارات تعليمية وقرارات مهنية أفضل، واكتشاف ميولهم المهنية مبكرًا، عبر بناء منظومة متكاملة من خدمات التوجيه والإرشاد المهني تساعدهم في رسم مستقبلهم وتحديد وجهتهم المهنية بما يتناسب مع اختيار المسار الدراسي المناسب.
وتعكس هذه الجهود حرص الصندوق على إعادة تشكيل سوق العمل السعودي بكفاءات وطنية جاهزة للمستقبل، وتركيزه على بناء قدرات بشرية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتُسهم في خلق أجيال قادرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات المستقبلية، بما يعزز دور الصندوق المحوري في رفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.