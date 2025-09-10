صندوق الموارد البشرية يكشف عن مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد في المدارس

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل وتقليل الفجوة بين مهارات الطلاب واحتياجات سوق العمل. وشملت المبادرة إقامة أكثر من 19 ألف ورشة عمل، و18 ملتقى للإرشاد المهني بمختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى ما يقارب 5 آلاف جلسة إرشاد مهني فردية وجماعية، إلى جانب مجموعة من المشاركات الخارجية الأخرى التي استفاد منها عدد من المرشدين الطلابيين وأولياء الأمور.