القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار "كالمايجي" الذي ضرب وسط الجمهورية

وقال الملك المفدى في برقيته: "علمنا بنبأ إعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحرَّ التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".