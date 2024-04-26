رئيس الهيئات: مستهدفات رؤية 2030 باتت واقعًا ملموسًا يراه الجميع

ونوه الدكتور السند بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لعام 2023م الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة، ونمو في مختلف المجالات حيث حققت الرؤية كثيرًا من مستهدفاتها ومبادراتها في وقت قياسي، وما كشفت عنه مؤشرات الأداء من تقدُّم في هذا المجال.