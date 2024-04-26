رئيس الهيئات: مستهدفات رؤية 2030 باتت واقعًا ملموسًا يراه الجميع

نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند، بالمنجزات التي حققتها رؤية السعودية 2030 خلال سنواتها الثماني الماضية.
ونوه الدكتور السند بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لعام 2023م الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة، ونمو في مختلف المجالات حيث حققت الرؤية كثيرًا من مستهدفاتها ومبادراتها في وقت قياسي، وما كشفت عنه مؤشرات الأداء من تقدُّم في هذا المجال.
وقال الدكتور السند: لقد أوضح التقرير المنجزات العظيمة والخطى الثابتة لبلادنا في المسير قُدُمًا نحو تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث أصبحت الأهداف واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات نحو مستقبل مستدام ينمو فيه الوطن والمواطن.
وأضاف: لقد رسَّخت رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في جميع قطاعات وأجهزة الدولة العمل المؤسسي المنظَّم القائم على مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء تسعى إلى تحقيقها، وبرامج عمل تصب في اتجاه واحد هو نهضة الوطن، ورفاهية، وعز المواطن والمقيم.
وأكد أن ما تحقق من منجزات يأتي بفضل الله تعالى أولًا، ثم بالقيادة الحكيمة سائلاً الله تعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها ودوام تنميتها ونهضتها في ظل قيادتنا الرشيدة.