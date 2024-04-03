أمير الباحة يُوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة العيد

وشدد على الجهات المعنية بضرورة استمرار الجولات الميدانية على المواقع المتضررة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أخيرًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، منوهًا بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.