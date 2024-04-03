محليات
أمير الباحة يُوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة العيد
شدد على ضرورة الجولات الميدانية بعد الأمطار واتخاذ اللازم لضمان سلامة الأرواح والممتلكات
وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
وشدد على الجهات المعنية بضرورة استمرار الجولات الميدانية على المواقع المتضررة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أخيرًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، منوهًا بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.