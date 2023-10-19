رئيس وزراء لاوس الديمقراطية الشعبية يصل الرياض للمشاركة في القمة بين "التعاون الخليجي" ودول رابطة الآسيان

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.