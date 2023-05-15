"عقارات الدولة" و"غرفة الرياض" تستعرضان نظام استئجار الدولة للعقار

وتستضيف الغرفة خلال اللقاء ثلاثة متحدثين من الهيئة؛ هم: مدير اللوائح والأنظمة عبدالعزيز السويلم، ومدير عام العمليات العقارية المهندس فهد الطميحي، ومدير عام الإدارة العامة الممتلكات المهندس ماجد بن عنزان، بحضور عددٍ من المختصين والعقاريين والمهتمين من مشتركي الغرفة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.