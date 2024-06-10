45 خريجة.. جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج أولى دفعات "اللُّغة الصينية"

من جانبها، أعربت رئيسة قسم اللُّغات الآسيوية في الجامعة الدكتورة أسماء القنيعير، عن سعادتها واعتزازها بتخريج أول دفعة من البرنامج النوعي، الذي يأتي مواكبًا مع اهتمام القيادة الرشيدة، بتعزيز تواجد اللُّغة الصينية، ودعم تعلُّمها من قِبل أبناء وبنات المملكة، ومنح المواطنين الاستفادة من الثقافات والخبرات الصينية، والتي تلتقي مع المملكة في عدد من المجالات المجسدة لمعالم المستقبل، مشيرةً إلى استضافة الكلية لعددٍ من الجهات ذات الأهمية، التي تتطلُّع لتوظيف كفاءات سعودية خبيرة في اللُّغة والثقافة الصينية.