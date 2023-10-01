شركة MmBrand تحصد شهادة "أفضل بيئة عمل" من أفضل الجهات المعتمدة دوليًا

حصدت MmBrand أعلى مؤشرات الثقة بنسبة 90% وشهادة "أفضل بيئة عمل" من قبل هيئة ثقافة مكان العمل العالمية Great Place To Work، أشهر الجهات المعتمدة دوليًا لتقييم بيئات العمل.
وبهذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي للشركة محمد المسقطي عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة المرموقة، مؤكدًا التزام الشركة بتوفير بيئة عمل مميزة والاستمرار في تطويرها، وأعرب عن شكره وتقديره واعتزازه بفريق العمل على جهودهم المستمرة ومساهمتهم في نجاح الشركة.
بدوره، قال علي النوري المدير الإداري للشركة إن هذه الشهادة تعكس التزامنا برفاهية وسعادة موظفينا، ونحن نؤمن بأن بيئة العمل الإيجابية والمحفزة هي الأساس لتحقيق النجاح والابتكار.
والجدير بالذكر أن "MmBrand" وكالة إبداعية متخصصة في التسويق وابتكار الهويات التجارية بما يعكس روح التميز والإبداع والتفرد منذ العام 2005، وتدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا من مقرها الرئيسي في مملكة البحرين والعاصمة السعودية الرياض.