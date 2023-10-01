شركة MmBrand تحصد شهادة "أفضل بيئة عمل" من أفضل الجهات المعتمدة دوليًا

وبهذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي للشركة محمد المسقطي عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة المرموقة، مؤكدًا التزام الشركة بتوفير بيئة عمل مميزة والاستمرار في تطويرها، وأعرب عن شكره وتقديره واعتزازه بفريق العمل على جهودهم المستمرة ومساهمتهم في نجاح الشركة.