دله الصحية تستحوذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة « شركة دله الصحية»،: "إن الشركة ماضية بخطوات ثابتة وحثيثة في تنفيذ استراتيجية راسخة ومستمرة في النمو والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الطبية ذات الجودة العالية، في مختلف مناطق المملكة، وتأتي المنطقة الشرقية كإحدى المناطق المهمة، وتتميز بقربها من دول الخليج، كالبحرين وقطر والكويت".