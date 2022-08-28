مديرا "التعليم والمرور" بالشرقية يتابعان سير الدراسة لليوم الأول في الدمام

تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي ومدير مرور الشرقية العميد جهاد بن محمد المجحد، سير الدراسية في اليوم الأول للعام الدراسي الحالي في مدرسة الجهاد الثانوية؛ بدءًا من الاصطفاف الصباحي.
وشارك "العتيبي" في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب، كما تجول في عدد من فصول المدرسة لمتابعة انطلاق الحصص وفق الجدول الدراسي.
وحث مديرُ التعليم الطلابَ على المثابرة والاجتهاد والحرص على تلقي العلوم والمعارف والمهارات؛ مضيفًا أن نظام المسارات سيحقق آفاقًا أرحب وتطلعات أعلى بالتركيز على التخصصات المطلوبة مبكرًا؛ مما يساعدهم على بناء المستقبل بالوسائل الحديثة.
وأوضح "العتيبي" أن الجهود المبذولة من إدارة المدارس والزملاء المعلمين والمعلمات، تدعو إلى التفاؤل بعام دراسي متميز؛ مؤكدًا أن نِسَب الحضور في المدارس دليلٌ آخر على جدية أبنائنا الطلاب والطالبات ولما يملكونه من طموحات وآمال لمستقبلهم الباهر بإذن الله.
ووقف "العتيبي" على سير بداية العام الدراسي في عدة مدارس خلال اليوم الأول في مراحل تعليمية مختلفة.
وكلّف العتيبي مساعدي مدير التعليم ومديري الإدارات والمشرفين بمتابعة سير الدراسة خلال الأسبوع الحالي والمقبل، وتغطية جميع المدارس في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية منذ اليوم الأول.
من جانبه قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن نتائج المؤشرات اليومية شهدت انتظامًا عاليًا وحضورًا كثيفًا للطلاب والطالبات، وتسلم الطلاب والطالبات كافة مقرراتهم الدراسية وتوزيع الجداول الدراسية على نحو 500 ألف طالب وطالبة، وتَحقق البداية الجادة وبدء اليوم الدراسي من أول حصة.
وأبان الباحص، أن إدارة التعليم تنفذ خطة إشرافية شاملة لجميع المدارس، وأخرى للدعم والمساندة المدرسية طوال اليوم، وهاتف استشاري لتقديم الخيارات النفسية والتربوية والسلوكية.