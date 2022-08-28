مديرا "التعليم والمرور" بالشرقية يتابعان سير الدراسة لليوم الأول في الدمام

من جانبه قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن نتائج المؤشرات اليومية شهدت انتظامًا عاليًا وحضورًا كثيفًا للطلاب والطالبات، وتسلم الطلاب والطالبات كافة مقرراتهم الدراسية وتوزيع الجداول الدراسية على نحو 500 ألف طالب وطالبة، وتَحقق البداية الجادة وبدء اليوم الدراسي من أول حصة.