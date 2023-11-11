"بيئة مكة": مزاد علني لبيع 345 رأس ماشية سائبة.. الثلاثاء

وذكرت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن المزاد يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لبيع 345 رأس ماشية من نوع "بربري"، و"تيوس"، و"ضأن"، واثنين من رؤوس الإبل.