"بيئة مكة": مزاد علني لبيع 345 رأس ماشية سائبة.. الثلاثاء

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، تنظيم مزاد علني لبيع قطعان المواشي السائبة من موسم الحج الماضي، الثلاثاء المقبل، بمقر الحجز التابع لأمانة العاصمة المقدسة بالمعيصم.
وذكرت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن المزاد يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لبيع 345 رأس ماشية من نوع "بربري"، و"تيوس"، و"ضأن"، واثنين من رؤوس الإبل.
ودعت مَن يرغب في دخول المزاد، إلى الحضور في الزمان والمكان المحددين، والاطلاع على كل الشروط والأحكام، والالتزام بضوابط واشتراطات المزاد حسب الدليل الإجرائي للوزارة.
يُذكر أن لجنة التحفظ والبيع المكونة من "مندوب بأمانة العاصمة المقدسة، ومندوبين من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة المالية بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة، مع شيخ طائفة المواشي بالعاصمة المقدسة"، تُقَدر قيمة الماشية المتحفظ عليها، والمراد بيعها.
كما تراعي في التقدير حالتها الصحية والجسدية وأعمارها وغير ذلك من العناصر المؤثرة في الثمن.