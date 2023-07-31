12800 طفل مستفيد من "العلاج باللعب" بطبية الملك سلمان بالمدينة

ويقدم المركز عددًا من الخدمات العلاجية والوقائية وتنمية المهارات وغيرها، من خلال عمل جلسات العلاج الجماعي للمرضى وذويهم الذين يعانون من أمراض متشابهة، لتبادل المعلومات والمعارف فيما بينهم والتخفيف من حدة القلق لديهم ودعم الأطفال الذين يعانون من تأثير خبرات صادمة في حياتهم كالإساءة أو الحوادث أو فقد أحد الوالدين أو أحد الأعضاء وتنمية المهارات الإنمائية والمعرفية التي فقدت نتيجة المرض وطول فترة الإقامة.