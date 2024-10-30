"الجدعان": المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل استقرارها

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم (الأربعاء)، أن المستثمرين يجدون في السعودية ما يبحثون عنه من العوائد، والخطط طويلة الأمد، كذلك يبحثون عن قيادة جريئة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة، ومجتمعات شابة وفتية ومزدهرة وعلى دراية بما يحدث في الدولة، وأطر تنظيمية شاملة ومرنة وممكّنة للقطاع الخاص.