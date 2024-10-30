"الجدعان": المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل استقرارها

قال وزير المالية محمد الجدعان؛ إن المستثمرين الأجانب يأتون إلى المملكة لأنها تضطلع بدورٍ مهمٍ لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وكذلك بسبب ما أنجزته رؤية 2030 على صعيد العديد من المجالات.
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم (الأربعاء)، أن المستثمرين يجدون في السعودية ما يبحثون عنه من العوائد، والخطط طويلة الأمد، كذلك يبحثون عن قيادة جريئة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة، ومجتمعات شابة وفتية ومزدهرة وعلى دراية بما يحدث في الدولة، وأطر تنظيمية شاملة ومرنة وممكّنة للقطاع الخاص.
وأضاف، أن المستثمرين يُقبلون علينا أيضاً؛ كوننا دولة لديها انضباطٌ مالي ونحافظ على الاحتياطات الكبيرة والكثير من الكفاءة في الإنفاق الحكومي، كما "نقوم بحشد وتعبئة المال الخاص، حيث لا تقوم الحكومة وحدها بذلك، لكن بالشراكة مع القطاع الخاص".