بيان "تم الاستفادة" وردٌّ يُربك السكان.. مشروع المياه يحيِّر سكان 10 قرى بـ"عارضة جازان"

وقف سكان أكثر من عشر قرى بـ"الجوة"، التي تقع إلى الجنوب الغربي من محافظة العارضة شرق منطقة جازان، حائرين بعد أن تضاربت الردود حول مشروع المياه الذي رُصدت له ميزانية تجاوزت الـ160 مليون ريال، ويشمل قرى ومراكز المحافظة.
وتفصيلاً، قال المواطنون إنهم تلقوا ردًّا من الفرع الرئيسي بإمكانية السداد من أجل الضخ لمنازلهم بعد أن تقدم بعضهم بشكاوى، لافتين إلى أن فرع المياه بجازان أبلغهم -على النقيض- بأن المشروع لا يزال قائمًا، ولم يتم اعتماد الضخ حتى الآن، وفي حال تم ذلك سيقوم الفرع بالإعلان.
وأشاروا إلى أن شركة المياه الوطنية أصدرت بيانًا في 23 مارس 2022 -نشرت "سبق" نسخة منه- عن بدء تشغيل شبكات الشرب بالعارضة لخدمة 40 قرية بالمحافظة، وجاء من ضمن أسماء القرى "الجوة". لافتين إلى أنه لم يتم الضخ لهم حتى الآن؛ ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول هذا التضارب الذي حمله البيان، والرد ورد الفرع.
وأكد مواطنون أنهم تقدموا من خلال الموقع بشكاوى غير أنهم فوجئوا بعد التواصل معهم بإخبارهم بأنه بإمكانهم سداد الرسوم لإيصال الخدمة، موضحين أن رد الفرع في المنطقة كان مختلفًا؛ إذ أكد أنه في حال تقرر الإيصال سيتم الإعلان للجميع للسداد.
وقالوا: ما يؤسفنا أن جميع القرى من حولنا (شمال وجنوب وشرق) تنعم بالمشروع، بينما قرانا البالغة أكثر من عشر قرى، ويقطنها أكثر من 5 آلاف نسمة، لا تزال تنتظر بالرغم من مرور الخط الرئيسي بها، وعمل توصيلات لداخل هذه القرى، ولم يتبقَّ شيء غير منح الضوء للسداد لإيصال الخدمة.
وأوضحوا أن الصهاريج استنزفت ما في جيوبهم، وقاسمتهم دخلهم نظرًا لأسعارها المرتفعة، فضلاً عن أنها لا تكفي الحاجة. لافتين إلى أن بعض السكان يعتمدون على الآبار التي تكون في الغالب مكشوفة، والمياه فيها غير صحية وملوثة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في عام 2021 حول هذا الموضوع، وأكد حينها فرع المياه بالمنطقة أن العمل على قرى الجوة سيتم بعد عيد الفطر في ذلك العام، وذلك حسب الجدول المعد لتشغيل القرى في محافظة العارضة.
وكشف فرع المياه بجازان قبل سنوات عدة عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية بالعارضة، بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال. شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، واشتملت على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال.
وبجانب مشروع قرى الحميراء يضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45 مليون ريال.
وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في العبادل وسلا وقيس.