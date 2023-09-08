بيان "تم الاستفادة" وردٌّ يُربك السكان.. مشروع المياه يحيِّر سكان 10 قرى بـ"عارضة جازان"

وتفصيلاً، قال المواطنون إنهم تلقوا ردًّا من الفرع الرئيسي بإمكانية السداد من أجل الضخ لمنازلهم بعد أن تقدم بعضهم بشكاوى، لافتين إلى أن فرع المياه بجازان أبلغهم -على النقيض- بأن المشروع لا يزال قائمًا، ولم يتم اعتماد الضخ حتى الآن، وفي حال تم ذلك سيقوم الفرع بالإعلان.