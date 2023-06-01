يشارك عملاء ماكدونالدز نقاطهم لدعم المحتاجين لشراء كسوة العيد

بدخول شهر رمضان الكريم، أطلقت ماكدونالدز السعودية (المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك)، بالتعاون مع منصة تبرع الوطنية مبادرة "نقاطك خير يفرح فيها الغير"، حيث يمكن لعملاء ماكدونالدز التبرع من خلال تطبيق ماكدونالدز بنقاطهم للمحتاجين بجمعية البيضاء للتنمية لشراء كسوة العيد.
بعد مبادرات عديدة لدعم المجتمع قدمتها ماكدونالدز المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك تحت مظلة "انشر الخير"، كان الطلب والسؤال المتكرر من العملاء عن كيفية المساهمة في هذه المبادرات. فتمت اتاحة هذه الفرصة للعملاء عن طريق تطبيق ماكدونالدز للمنطقة الغربية والجنوبية وتبوك، من خلال برنامج (مكافآت ماكدونالدز)، وهو عبارة عن خاصية اُتيحت لعملاء تطبيق ماكدونالدز يمكنهم من خلالها جمع نقاط عن طريق مسح رمز الباركود الخاص بهم في التطبيق خلال قيامهم بكل عمليه شراء واستبدالها باختيارات عديدة من الأطعمة والمشروبات والآن تمكنت ماكدونالدز اتاحت الفرصة أيضًا للتبرع بهذه النقاط التي يربحها العملاء كمكافآة لهم في كل عميلة شراء. وبذلك استطاع عملاء ماكدونالدز المساهمة بجمع 1,514,531 نقطة لدعم المحتاجين بجمعية البيضاء للتنمية وادخال الفرح والسرور في قلوبهم في أيام عيد الفطر المبارك.
قال محمد علي رضا، نائب المدير العام لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة - ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك: "نحن ملتزمون دائمًا بدعم مجتمعنا ونشر الخير . ونحن في غاية الفخر لكوننا قادرين على مشاركة الخير بعدة طرق، ونسعى باستمرار لتقديم المزيد للمجتمع بلحظات مميزة ، وكل الشكر والفضل لله ثم لعملائنا لكونهم جزء من هذه المبادرة ".
ماكدونالدز تقدر الدعم المستمر والتوجيه من قبل المنصة الوطنية للتبرعات لجعل مبادرة «نقاطك خير يفرح فيها الغير» ناجحة. وتسعى ماكدونالدز لاتخاذ خطوة أكبر في دعم المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات أكبر وأكثر تحت مظلة "انشر الخير".
تأسست شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة في عام 1994 وكان أول فرع في حي الحمراء بجدة، واليوم تفتخر شركة ماكدونالدز لخدمتها عملاءها في أكثر من ١٥٠ فرعًا حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية، وكذلك تبوك.
تم تأسيس تطبيق ماكدونالدز السعودية (المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك) عام 2017 يوم 22 أغسطس، ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمات التطبيق كالطلب والتوصيل والاطلاع على اخر العروض وكسب العديد من المكافآت والجوائز.