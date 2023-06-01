يشارك عملاء ماكدونالدز نقاطهم لدعم المحتاجين لشراء كسوة العيد

بعد مبادرات عديدة لدعم المجتمع قدمتها ماكدونالدز المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك تحت مظلة "انشر الخير"، كان الطلب والسؤال المتكرر من العملاء عن كيفية المساهمة في هذه المبادرات. فتمت اتاحة هذه الفرصة للعملاء عن طريق تطبيق ماكدونالدز للمنطقة الغربية والجنوبية وتبوك، من خلال برنامج (مكافآت ماكدونالدز)، وهو عبارة عن خاصية اُتيحت لعملاء تطبيق ماكدونالدز يمكنهم من خلالها جمع نقاط عن طريق مسح رمز الباركود الخاص بهم في التطبيق خلال قيامهم بكل عمليه شراء واستبدالها باختيارات عديدة من الأطعمة والمشروبات والآن تمكنت ماكدونالدز اتاحت الفرصة أيضًا للتبرع بهذه النقاط التي يربحها العملاء كمكافآة لهم في كل عميلة شراء. وبذلك استطاع عملاء ماكدونالدز المساهمة بجمع 1,514,531 نقطة لدعم المحتاجين بجمعية البيضاء للتنمية وادخال الفرح والسرور في قلوبهم في أيام عيد الفطر المبارك.