أكثر من 60 ألف طالب حول العالم تقدموا لإصدار التأشيرة التعليمية من 115 دولة

وقد خرجت الجامعات السعودية أكثر من مائة ألف خريج دولي من كافة أنحاء العالم وتضمّ طلابًا وطواقم تعليمية مما يزيد عن 170 دولة، ونسبة المقبولين في البكالوريوس 80 %، و12% للماجيستير والدكتوراه، و8% في الدبلوم بنوعيه.