أكثر من 60 ألف طالب حول العالم تقدموا لإصدار التأشيرة التعليمية من 115 دولة

تعد المملكة وجهة تعليمية عالمية، حيث تقدم أكثر من 60 ألف طالب حول العالم لإصدار التأشيرة التعليمية من 115 دولة، عبر منصة "إدرس في السعودية".
وتعتبر التأشيرة التعليمية جزءًا من جهود المملكة لجذب المواهب المتميزة ورفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار.
وقد انطلقت المنصة في سبتمبر الماضي، حيث تزخر المملكة بنحو 50 جامعة تتيح للمتعلمين والباحثين والمتدربين الحصول على درجات علمية بتأشيرة علمية طويلة أو قصيرة المدى.
وقد خرجت الجامعات السعودية أكثر من مائة ألف خريج دولي من كافة أنحاء العالم وتضمّ طلابًا وطواقم تعليمية مما يزيد عن 170 دولة، ونسبة المقبولين في البكالوريوس 80 %، و12% للماجيستير والدكتوراه، و8% في الدبلوم بنوعيه.