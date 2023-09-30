اليوم بجدة.. انطلاق فعاليات مؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية" وإعلان الفائزين

ويبحث المؤتمرُ، الذي يأتي انطلاقًا من مكانة "التحلية" الريادية كقائد لصناعة تحلية المياه، ومحورًا رائدًا للنمو المستدام والابتكار؛ أكثرَ القضايا والموضوعات إلحاحًا؛ للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة تلبّي تطلُّعات مختلف قطاعات المياه، ومن ذلك تأثير القيمة المضافة للتنظيم على الابتكار، والاستدامة كنظام صديق للبيئة، والتعدين وجمع المعادن الهامة، إضافة لتشكيل المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.