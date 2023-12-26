سفارة المملكة بأديس أبابا تنظم ندوة بمناسبة "اليوم العالمي للعربية"

ونوه "الدريس" إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ الخالدة والتي أكد فيها أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية أصيلة وتتخذ من العربية أساسًا لأنظمتها"، مؤكدًا أنها تؤسس تعليمها على هذه اللغة وتدعم حضورها في مختلف المجالات.