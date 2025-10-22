ضوابط جديدة لزيادة الإيجارات.. واستثناء خاص لعقود الرياض لمدة 5 سنوات

كشفت شبكة "إيجار" عن ضوابط جديدة تنظم آلية زيادة القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للعقار وبرنامج الإسكان لتعزيز استقرار السوق وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الشبكة أنه لا يُسمح بزيادة القيمة الإيجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقد، في خطوة تهدف إلى حماية المستأجرين وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية.
أما في بقية مدن المملكة، فتتاح إمكانية الزيادة بشروط محددة، أبرزها:
تقديم المؤجر طلبًا رسميًا عبر منصة "إيجار".
الحصول على موافقة المستأجر قبل تنفيذ أي زيادة.
وأكدت "إيجار" أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري السكني والتجاري، وضمان الشفافية والعدالة بين الأطراف.
ولمزيد من التفاصيل، دعت الشبكة إلى التواصل عبر الرقم الموحد (199011) أو من خلال موقعها الإلكتروني www.ejar.sa.