ضوابط جديدة لزيادة الإيجارات.. واستثناء خاص لعقود الرياض لمدة 5 سنوات

وأوضحت الشبكة أنه لا يُسمح بزيادة القيمة الإيجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقد، في خطوة تهدف إلى حماية المستأجرين وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية.