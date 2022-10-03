مدينة سلطان الإنسانية تحصل على الجائزة البلاتينية خلال مؤتمر سلامة المرضى 2022

حصدت مدينة الأمير سلطان الإنسانية الجائزة البلاتينية ضمن فئة "مبادرة الجودة المستدامة وسلامة المرضى" في مؤتمر سلامة المرضى 2022م، المقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تحقق ذلك الإنجاز بعد حصول مدينة الأمير سلطان الإنسانية على تصويت لجنة التحكيم بالإجماع عن مشروعها "الانتقال نحو انعدام الأذى باستخدام مفاهيم مبادئ المنظمات عالية الموثوقية"، والذي نافس 71 مشروعاً طبياً، قُدمت من 16 دولة على مستوى الشرق الأوسط.
من جهته، قال الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية: الجائزة تأتي تتويجاً لعمل دؤوب وجهود مقدرة تعمل عليها المدينة لتطبيق أعلى معايير الجودة وأفضل الأساليب المعمول بها عالمياً.
وأضاف: رؤية المدينة تستهدف خلق بيئة شفاء وعمل استثنائية، سواءً كانت للمرضى أو للقوى العاملة، وبذلك تُسهم في تطوير كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على نمو البرامج وتطوير الرعاية الطبية، وهذا بدوره يساعد في تقديم خدمات متقدمة للمجتمع.
وتمنّى الأمير فيصل بن سلطان أن تحفز هذه الجائزة بقية المؤسسات في كل القطاعات المختلفة على الابتكار والتطوير الإيجابي لبيئات العمل.
وأشار إلى أن هذه المنجزات الحضارية التي تحققها المملكة تأتي في إطار الدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفي ظل الرؤية وبرامجها المتعددة في التحول الوطني مما سيضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في الرعاية الصحية.
وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الصحة في التكامل مع القطاع غير الربحي وتمكينه من خدمة المجتمع.
وتابع بالقول: جاء استحقاق المدينة لهذه الجائزة بناءً على اهتمامها البالغ بتطبيق أعلى معايير الجودة التي تضمن سلامة العمليات الجراحية، والإجراءات الطبية المقدمة للمرضى ، والذي يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي السعودي وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من الحرص والاهتمام بصحة المواطن والمقيم.