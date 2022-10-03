مدينة سلطان الإنسانية تحصل على الجائزة البلاتينية خلال مؤتمر سلامة المرضى 2022

وأشار إلى أن هذه المنجزات الحضارية التي تحققها المملكة تأتي في إطار الدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفي ظل الرؤية وبرامجها المتعددة في التحول الوطني مما سيضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في الرعاية الصحية.