المملكة تستعرض جهودها في مكافحة "التزييف العميق" خلال الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية

استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، جهود المملكة في تعزيز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مشاركتها في الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية التابع لليونسكو، من خلال استضافة جلسة افتراضية ركّزت على تحديات "التزييف العميق".
وجاءت هذه الجلسة بهدف إثراء الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، واستعراض تجربة المملكة في مواجهة المحتوى الزائف، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يعزّز من الثقة والمصداقية في الوسائط الإعلامية، ويحدّ من مخاطر التقنية على المجتمعات.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للتعاون بين "سدايا" والمركز الدولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي، في مساعٍ مشتركة لنشر الوعي بأخلاقيات التقنية الحديثة، ودعم الأبحاث المتخصصة التي تسهم في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول للتقنيات المتقدمة.
ويُعد "التزييف العميق" من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مرئي أو صوتي يصعب تمييزه عن الحقيقي، عبر نماذج قادرة على محاكاة الأشخاص وأصواتهم وسلوكياتهم بدقة عالية، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجالات التعليم والترفيه، لكنه في الوقت ذاته يثير تحديات أخلاقية وقانونية تتعلق بالخصوصية والموثوقية وحماية الأفراد من الانتهاكات التقنية.
وتؤكد المملكة عبر هذه المشاركات حرصها على المساهمة في صياغة السياسات الدولية الرشيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضمان استخدامها بما يخدم المجتمعات ويصون القيم الإنسانية.