المملكة تستعرض جهودها في مكافحة "التزييف العميق" خلال الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية

وجاءت هذه الجلسة بهدف إثراء الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، واستعراض تجربة المملكة في مواجهة المحتوى الزائف، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يعزّز من الثقة والمصداقية في الوسائط الإعلامية، ويحدّ من مخاطر التقنية على المجتمعات.